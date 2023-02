Dotkliwa klęska Rosjan. "Putin pcha się tam z uporem maniaka"

Płk Matysiak ma odmienne zdanie. W jego ocenie ofensywa już trwa. - Rosjanie zaczęli przemieszczać siły w kierunku Donbasu, bo cel jest jasny - zajęcie republiki donieckiej. To na użytek wewnętrzny, pretekstu, że to, co założone, zostało zrealizowane. Co może być przyczynkiem do rozmów pokojowych. Putinowi na tym szczególnie zależy - ocenia. I dodaje: - Stąd Putin, z uporem maniaka, pcha się w tym kierunku. A nie ma sił i środków, by pójść szerokim frontem.