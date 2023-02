Amerykański generał pewny: "Tak skończy się wojna"

Były dowódca sił USA w Europie wskazał, że ukraińskie wojska muszą "połączyć i zaangażować" do walk całe uzbrojenie, którym dysponują, by zyskać przewagę nad wojskami Putina. - Czołgi nie są reliktem przeszłości, jeśli są odpowiednio wykorzystywane. To znaczy, jeśli są używane razem z piechotą, inżynierami, artylerią, wojną elektroniczną, obroną powietrzną, trałowcami, dronami - podkreślił gen. Petraeus.