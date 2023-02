Brytyjczycy alarmują. Putin otrzymał nowoczesną broń [RELACJA NA ŻYWO]

Niedziela to 354. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Iran użył łodzi i samolotów państwowych linii lotniczych, by przemycić do Rosji nowe typy zaawansowanych, uzbrojonych dronów dalekiego zasięgu - podał w niedzielę brytyjski dziennik "Guardian". Źródła gazety w Iranie ujawniły, że tą drogą dostarczono armii Putina co najmniej kilkanaście dronów Mohajer-6, Shahed-191 i Shahed-129, mogących przenosić rakiety powietrze-ziemia. Nowe bezzałogowce są też w stanie przenosić bomby i - w odróżnieniu od dronów kamikadze - powracać do bazy w nienaruszonym stanie. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.