Brytyjczycy alarmują. Putin otrzymał nowoczesną broń

Iran przy pomocy łodzi oraz państwowych linii lotniczych przemycił do Rosji nowe typy zaawansowanych, uzbrojonych dronów dalekiego zasięgu - podał dziennik "The Guardian", powołując się na irańskie źródła. Nowe bezzałogowce mogą przenosić bomby i - w odróżnieniu od dronów kamikadze - powracać do bazy w nienaruszonym stanie.