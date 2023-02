Alarm w NATO. "Musimy zwiększyć produkcję broni"

Stoltenberg: musimy zapewnić Ukrainie wszystko

Jak stwierdził, "Putin nie szykuje się do pokoju, ale szykuje nowe ofensywy". - musimy zapewnić Ukrainie wszystko, co pozwoli jej wywalczyć pokój - oświadczył w poniedziałek. - Musimy nadal zapewniać Ukrainie wszystko, czego potrzebuje do zwycięstwa i osiągnięcia sprawiedliwego i trwałego pokoju - powiedział Stoltenberg.