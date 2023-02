Rosyjskie drony w natarciu. Alarm w Ukrainie [RELACJA NA ŻYWO]

Piątek to 352. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. W niektórych regionach kraju po raz czwarty w ciągu doby uruchomiły się syreny alarmowe. Wieczorem rosyjskie drony nadleciały nad Ukrainę. Część z nich udało się zestrzelić. Władze zaapelowały do mieszkańców o udanie się do schronów. Alarm powietrzny obowiązuje w obwodach: kijowskim, dniepropietrowskim, czerkaskim, charkowskim, zaporoskim, ługańskim i mikołajowskim. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.