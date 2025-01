Putin wyszedł ze spotkania. Przerwał szefowej agencji

- Z góry przepraszam, pojawiła się konieczność przeprowadzenia międzynarodowej rozmowy telefonicznej, więc podczas raportu będę musiał na około pięć minut odejść od ekranu. (...) Porozmawiam przez telefon i wrócę do swojego miejsca pracy – powiedział Putin, przerywając wystąpienie szefowej ASI Swietłany Czupszewej.

- W ciągu dnia spodziewamy się międzynarodowej rozmowy telefonicznej prezydenta. Będziemy was informować. Od razu mówię, że to nie ta rozmowa, ale równie istotna dla nas – powiedział, odnosząc się do oczekiwanej rozmowy z prezydentem USA Donaldem Trumpem.