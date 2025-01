Jest nowy sondaż. Spadek poparcia dla rządu Donalda Tuska

W stosunku do grudnia o 3 punkty procentowe wzrósł odsetek przeciwników gabinetu premiera Donalda Tuska, którzy stanowią obecnie 43 proc. Liczba zwolenników rządu spadła o 1 punkt procentowy, do 31 proc. Obniżyła się również liczba osób deklarujących obojętność wobec rządu (z 24 proc. do 23 proc.).

CBOS wskazuje na ogólne pogorszenie notowań rządu na początku 2025 roku. Wzrosła liczba przeciwników gabinetu, a pozytywne opinie o jego działalności spadły do 32 proc. W porównaniu do grudnia, odsetek negatywnych ocen wzrósł o 4 punkty procentowe i wynosi 55 proc.

Badanie CBOS przeprowadzono od 9 do 19 stycznia 2025 r. na próbie 972 osób. Wykorzystano metody CAPI, CATI i CAWI. Wyniki wskazują na wzrost liczby osób niezdecydowanych co do premiera z 10 proc. w grudniu do 13 proc. obecnie.