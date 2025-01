Sąd Rejonowy Katowice-Wschód na wniosek prokuratora zgodził się na aresztowanie Michała K., co pozwoliło na wszczęcie poszukiwań listem gończym i wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania.

2 września został on zatrzymany w Londynie, gdzie trafił do aresztu . Polska zwróciła się o jego ekstradycję.

"W brytyjskim więzieniu przebywa obecnie Michał K., były minister w polskim rządzie. Jest przetrzymywany do czasu rozprawy ekstradycyjnej w lipcu. Przebywa w naszych więzieniach od września 2024 r. Będzie siedział w więzieniu przez prawie rok bez procesu. To jak pełny wyrok, a on nawet nie został osądzony!" - napisał Habib.