Wniosek o pociągnięcie Kukiza do odpowiedzialności karnej został złożony w grudniu 2018 r. przez Pawła Bednarza z Fundacji im. Dobrego Pasterza. Chodzi o wypowiedź Kukiza, w której stwierdził, że Bednarz to "osoba nie do końca poczytalna albo przez kogoś wystawiona w roli prowokatora".