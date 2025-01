Ma być nowym kanclerzem Niemiec. Tak mówi o Polsce i Europie

Merz sceptycznie odniósł się jednak do propozycji tworzenia europejskich instrumentów do wspólnego finansowania wydatków na zbrojenia. Jak mówił, nie ma wątpliwości co do tego, że trzeba rozbudowywać europejskie zdolności obronne. Ale – jak przekonywał – droga ku temu nie prowadzi poprzez pompowanie w system dodatkowych pieniędzy.