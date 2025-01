Zakaz wjazdu dla świń z Niemiec, bo pryszczyca. Rolnicy już tropią aferę

To w odpowiedzi na alarm wszczęty przez rolników. Ci, są zaniepokojeni pojawieniem się ogniska pryszczycy w Niemczech i rozpoczęciem wyprzedaży świń na niemieckim rynku. Rolnicy ostrzegają, że 21 stycznia zidentyfikowali transport żywych świń jadących z okolic Berlina do zakładu mięsnego w Kutnie. Zwierzęta mają być sprzedawane po 4 zł za kilogram masy. To wyjątkowo tanio.