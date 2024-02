Rolnicy chcą zastąpić rządowe służby. Ekspert łapie się za głowę. "Kto rządzi na granicy?"

- Granica, terminale, przejścia nie mogą być swobodnie dostępne dla przypadkowych osób. Rosyjskie służby mogą to wykorzystać na przykład do monitorowania, jaka jest skala pomocy i ruchu granicznego. Wiedzą o tym, co jest przewożone do Ukrainy i którędy powinna być zastrzeżona dla wąskiego kręgu osób - podsumowuje prof. Boćkowski.