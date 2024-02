Skandal na proteście. Wywiesili flagę ZSRR i napis z Putinem. Minister reaguje

- Nasza cierpliwość się kończy. To prawdopodobnie ostatnia forma takiego protestu. Wszystko wskazuje na to, że będziemy musieli zablokować granicę. Zorganizujemy wielki protest w Warszawie, a jeśli będzie trzeba, to zablokujemy wszystkie biura poselskie - cytuje protestujących rolników serwis wyborcza.pl.