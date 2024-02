Incydent na proteście rolników. "Pojawili się nagle"

Kiedy do środka weszli dziennikarze, kobiety nagle odstąpiły od kontroli. Zdaniem rolników była to forma represji, która ma ich zniechęcić do blokad dróg. - Proszę zobaczyć, sanepid wysiada z samochodu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Co to ma być? To jakaś kpina. Zamiast do nas, niech pojadą zobaczyć, co jest w pociągach, jakie zboże wjeżdża do Polski z Ukrainy, albo niech sprawdzą co jest w ciężarówkach - oburza się Stanisław Babiec, protestujący.