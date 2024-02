Strajk rolników. 1200 ciągników pod Wrocławiem

Od wtorku aż do przyszłego czwartku, 29 lutego, rolnicy chcą blokować drogę ekspresową S5 pod Wrocławiem. Protest będzie prowadzony na kilku zjazdach - Kryniczno, Trzebnica, Prusice, Żmigród i Korzeńsko. - W związku z możliwością wystąpienia utrudnień, trzebniccy funkcjonariusze zwracają się do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do wydawanych poleceń policjantów - apeluje asp. Lidia Łynko z policji w Trzebnicy.