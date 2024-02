"Tu nie chodzi o zboże". Zełenski zabrał głos ws. blokady granicy"

-To, co się dzieje na granicy z Polską, nie dotyczy zboża, ale raczej polityki - oświadczył w poniedziałek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, nawiązując do protestów i blokad polskich rolników i przewoźników. Dodał, że tylko 5 proc. ukraińskiego eksportu produktów rolnych przechodzi przez polską granicę.