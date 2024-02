Nagrał "taśmy Kołodziejczaka". Rolnicy z całej Polski jadą na miejsce

To on wraz z kolegami w poniedziałek odnalazł na bocznym torze w Dorohusku wagon ze spleśniałą kukurydzą, a także pociąg załadowany ziarnem rzepaku. Rolnicy podejrzewali, że transport ten narusza zasady embarga na import zbóż z Ukrainy do Polski. Zaalarmowali wiceministra rolnictwa Michała Kołodziejczaka. Ten we wtorek przyjechał do Dorohuska i w biurze spółki zażądał wyjaśnień.