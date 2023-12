Wyzwiska i obelgi na granicy z Ukrainą. Dwóch wójtów zezwala na protesty. "Nic nie zmieniam"

W poniedziałek, 11 grudnia, wójt gminy Dorohusk Wojciech Sawa cofnął zezwolenie na zgromadzenie na drodze dojazdowej do przejścia granicznego z Ukrainą. Oznacza to, że protest musiał być przerwany do czasu rozpatrzenia przez sąd odwołania organizatorów od decyzji samorządu. W nocy z poniedziałku na wtorek policja interweniowała wobec osób, które stojąc na drodze, kontynuowały częściową blokadę.