Coraz gorzej na polsko-ukraińskiej granicy. Polscy kierowcy: To koniec przyjaźni

Na początku protestu oliwy do ognia dolał wpis ambasadora Ukrainy w Polsce Wasyla Zwarycza. "Blokowanie dróg do przejść granicznych w Hrebennym, Dorohusku, Korczowej przez polskich przewoźników to bolesny cios w plecy Ukrainy cierpiącej od agresji rosyjskiej" - skomentował dyplomata.