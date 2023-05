Awantura na granicy. Halina z Białorusi ograła dwóch ministrów

- Pokazaliśmy dane z "Ewidencji przedsiębiorców transportu drogowego" prowadzonej przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Widać tam setki zarejestrowanych. Zjawisko ma oficjalne potwierdzenie w oficjalnych rejestrach. Na spotkaniu w ministerstwie poprosili o czas do 20 kwietnia. Mieli się zastanowić, co da się z tym zrobić. Wyszło na to, że nic - mówi WP inny przewoźnik, działający na wschodniej granicy.