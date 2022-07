Szaleństwo białoruskiej propagandy. Tak służby wrobiły pana Tadeusza z Podlasia

Po zniesieniu obowiązku wizowego dla Polaków białoruska agencja Belta opublikowała już kilkanaście podobnych propagandowych wywiadów. Co kilka dni odświeża je we wpisach na Telegramie. Przy okazji dowodzi, że w Polsce panuje gigantyczny kryzys ekonomiczny, a na Białorusi jest dostatek. - Kiedy Polacy i Litwini przyjeżdżają po żywność, nasi obywatele bardzo dobrze widzą, że nam żywności nie brakuje. Fakt, że ktoś ją kupuje i zabiera do domu, za granicę, nie wywołuje u nikogo agresywnej reakcji - skomentował sprawę Władimir Karanik, gubernator obwodu grodzieńskiego (graniczy z Polską).