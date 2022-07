Obrzydliwy plan Putina. Rozpoczyna "operację łamania kręgosłupów w Europie". Nadchodzą najtrudniejsze miesiące

Władimir Putin wyciąga z rękawa ostatniego asa i przystępuje do najważniejszej rozgrywki z Europą Zachodnią, która wspiera Ukrainę. Zakręci gaz, by straszyć Europejczyków perspektywą zamarznięcia w domach podczas najbliższej zimy. Liczy, że to niezadowoleni wyborcy wymuszą na rządach ustępstwa w sprawie wojny.