Andrzej Duda podpisał ustawę o węglu po 996 zł. Teraz szok i rozczarowanie, bo wcale nie ma taniej

Gdy Polska - mając niecałe 2 mln ton rezerw - ogłosiła w kwietniu embargo na import rosyjskiego węgla, radykalnie wzrosły ceny opału. Narzekania na rosnące ceny zmusiły rząd do działania. I oto 12 marca Andrzej Duda podpisał ustawę ustalającą maksymalną cenę węgla na 996 zł za tonę. W myśl ustawy zakup opału będzie możliwy u handlowców, którzy przystąpią do rządowego programu dopłat. Działać ma on tak, że rząd będzie dopłacał sprzedawcom węgla 1073 zł do jednej tony, aby ci kupując droższy węgiel, mogli sprzedawać go taniej Kowalskiemu. Taniej, czyli właśnie w "cenie gwarantowanej".