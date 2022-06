Próbował kupić węgiel, który rząd sprowadził z Kolumbii. Historia ośmiesza pomysły rządzących

- Na Radzie Ministrów została przyjęta ustawa, która gwarantuję cenę węgla na polskim rynku. (...) Cena gwarantowana na dzisiaj to 996 zł 60 gr - powiedziała we wtorek minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. To cytat z rządowego komunikatu. Moskwa zapowiedziała, że rząd będzie dopłacał sprzedawcom węgla nawet 750 zł do jednej tony opału, aby ci kupując drogi węgiel, mogli sprzedawać go taniej Kowalskiemu. Taniej, czyli właśnie w "cenie gwarantowanej".