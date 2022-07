Reżim Łukaszenki oskarża Polskę przed ONZ

Według Białorusinów Polska dopuściła się "bezprawnych czynów polegających na deportacji, aktach okrucieństwa, torturach i celowym nieudzieleniu pomocy ofiarom, co skutkowało ich śmiercią, wobec uchodźców z Bliskiego Wschodu i Afganistanu z powodu ich rasy, narodowości, pochodzenia etnicznego i religii". Wszystko to miało się odbywać, "gdy migranci przekraczali granicę państwową Polski, by udać się dalej do Niemiec".