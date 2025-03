Papież wprowadził wiele zmian. "Mogą prowadzić do schizmy"

Jak wskazuje ks. prof. Kobyliński, papież Franciszek wprowadził "nowy model katolicyzmu, który zakłada regionalizację doktrynalną". - Oznacza to odchodzenie od stałych, uniwersalnych oraz niezmiennych zasad i norm . Ich miejsce zajmuje indywidualny osąd sumienia poszczególnych wiernych w Kościele - powiedział kierownik Katedry Etyki UKSW, dodając: - Jedną z konsekwencji tej rewolucji doktrynalnej jest dopuszczenie do przyjmowania komunii świętej przez osoby rozwiedzione i żyjące w nowych związkach, co wcześniej było niemożliwe.

Na pytanie o to, na ile Franciszek miał prawo samodzielnie zmieniać doktrynę Kościoła katolickiego, której w zasadzie miał być najważniejszym strażnikiem, ks. prof. Kobyliński powiedział, że to jest "pytanie, które będziemy sobie stawiać przez najbliższe dziesięciolecia , a może nawet i stulecia, ponieważ jest wiele wątpliwości, czy papież Franciszek w zbyt dużym stopniu nie skorzystał z władzy papieskiej".

Duchowny podkreślił, że w Kościele trwa dyskusja na temat miejsca papieża. - W języku łacińskim jest wyrażenie "Ecclesia semper reformanda" (Kościół ciągle podlegający reformie), co oznacza, że przez wieki wprowadzano konieczne reformy, broniąc jednak niezmienności depozytu wiary, czyli prawd wiary i moralności przekazanych przez Jezusa Chrystusa i apostołów. W związku z tym, trzeba będzie sobie postawić fundamentalne pytanie: Jak pogodzić tradycję z nowoczesnością? Jak odróżnić to, co nie powinno podlegać zmianie, od tego, co zmiany wymaga? I o to będziemy się spierać w najbliższych latach, oceniając pontyfikat Franciszka - powiedział ks. prof. Kobyliński.