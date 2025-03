Papież Franciszek wraca do Watykanu. Po 37 dniach w szpitalu

Papież Franciszek trafił do Polikliniki Gemelli 14 lutego z powodu infekcji dróg oddechowych. Początkowo diagnozowano zapalenie oskrzeli, jednak stan zdrowia papieża pogorszył się, co doprowadziło do obustronnego zapalenia płuc. Profesor Sergio Alfieri, szef zespołu medycznego, przyznał, że w trakcie pobytu w szpitalu papież dwukrotnie znalazł się w stanie krytycznym.