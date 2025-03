Makabryczna zbrodnia. Polak skazany za brutalne morderstwo

Nie wiadomo, co było przyczyną brutalnego morderstwa. Była żona mężczyzny twierdzi, że żalił się jej, iż ma 60 tys. funtów długów, a Everett ciągle podnosi opłaty za wynajem. Policja badała, czy motywem zbrodni mogły być problemy finansowe. Po morderstwie M. korzystał z karty bankowej ofiary, co mogło wskazywać na chęć zysku.

Policja podejrzewa, że M., który był wielbicielem horrorów, celowo rozrzucił szczątki, po całym mieście, by wywołać szok. Podczas procesu nie udało się jednoznacznie ustalić, jakimi motywami kierował się M. Sędzia nie miał jednak najmniejszych wątpliwości, że to on zamordował, a następnie poćwiartował ciało Everetta. Ślady krwi znalezione w jego pokoju jednoznacznie to potwierdzają.