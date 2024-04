Makabryczne sceny. 13-latek zabił Polaka w Niemczech

Zaledwie kilka minut później policja zatrzymała czworo nastolatków. Na nagraniu z telefonu komórkowego 14-latka widać, jak młodszy o rok chłopak zadaje ciosy Polakowi. Mimo to 13-latek konsekwentnie nie przyznawał się do winy. Według prokuratury nie można też mówić, że była to samoobrona.