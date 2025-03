Niesłuszne aresztowania to plaga. Podatnicy płacą za błędy miliony

Według "Rzeczpospolitej", w 2024 r. państwo wypłaciło 8,7 mln zł za niesłuszne aresztowania i zatrzymania. "To o 48 proc. więcej niż w 2023 r." - podkreślono w artykule. Wzrost ten wynika z większej liczby zasądzonych zadośćuczynień oraz ich wyższej średniej kwoty, która wyniosła 64,3 tys. zł na osobę.

Adwokat dr Michał Zacharski uważa, że zasądzane kwoty są zbyt niskie, a często dochodzi do odmowy ich przyznania. - Za często dochodzi też do odmowy ich przyznania - zaznaczył. Radczyni prawna Agata Bzdyń postuluje eliminację wymogu "niewątpliwie niesłusznego" aresztowania oraz utworzenie wyspecjalizowanych wydziałów do rozstrzygania takich spraw.