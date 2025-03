Signal. Co wyróżnia komunikator, w którym doszło do wielkiej wpadki służb USA?

Signal, znany z szyfrowania end-to-end, stał się narzędziem w skandalu związanym z wyciekiem planów ataków USA w Jemenie. Jeffrey Goldberg, redaktor naczelny "The Atlantic", ujawnił, że dzięki dołączeniu do grupowego czatu "Houthi PC small group" miał dostęp do tajnych informacji dotyczących operacji wojskowych.