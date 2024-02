Gorąco na granicy. Siostrze zakonnej zarzucono przemyt do Ukrainy

Z informacji, jakie WP uzyskała w Caritas Archidiecezji Krakowskiej, wynika, iż doszło do nieporozumienia. - Nie był to transport organizowany przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej, ale przez Caritas z Drohobycza. Siostra zakonna z nagrania także nie jest pracownikiem krakowskiej Caritas. Było to przez Caritas Drohobycz praktykowane, iż jeden ze znajomych przewoźników bezpłatnie udostępniał przestrzeń ładunkową swojego auta, o ile w trakcie kursu miał miejsce. W tym wypadku do Ukrainy miało trafić 650 kg odzieży używanej oraz koce - przekazała WP Agnieszka Homan z Caritas Archidiecezji Krakowskiej.