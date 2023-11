Ukraińcy oskarżają Polskę o blokadę pomocy humanitarnej. Dane mówią co innego

Ukraińcy oskarżają. "Haniebna blokada"

Zupełnie inaczej wydarzenia na granicy przedstawiała strona ukraińska. W miniony weekend przejście w Dorohusku odwiedził wiceminister infrastruktury Ukrainy Serhij Derkacz. - Jeżeli protestującym chodziło o to, żeby doprowadzić do kryzysu energetycznego w Ukrainie, to im to się zaczyna udawać - powiedział ukraiński urzędnik na briefingu prasowym. Wspomniał o cysternach czekających w kolejce po polskiej stronie oraz o marznących podczas protestu ukraińskich kierowcach.