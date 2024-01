Wrócili na blokadę granicy. Napisano notatkę dla Tuska, a miało być porozumienie

Powrót na blokadę. Ma być "honorowo"

- Był to gest dobrej woli, aby rolnicy i także kierowcy mogli wrócić na święta do domu. Natomiast nie dostaliśmy na piśmie zapewnień o realizacji postulatów - mówi nam w piątek Roman Kondrów z Podkarpackiej Oszukanej Wsi. - Porozumienie dałoby nam gwarancję, że politycy zaczną to wdrażać. Jeśli mielibyśmy kończyć protest to tylko honorowo, czyli z konkretami w ręku - podkreślił.