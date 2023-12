Ostatni dług Morawieckiego. Wielka kasa, której jeszcze nikt nie widział

W gminie Byczyna (woj. opolskie) już tydzień po wyborach parlamentarnych byli gotowi do wydania miliona złotych, który przypadł samorządowi jako nagroda w rządowym konkursie na frekwencję w wyborach. To jedna gmin, które uzyskały najwyższy wynik w powiatach. Na 6,8 tys. uprawnionych prawie 4,5 tys. mieszkańców poszło do urn (wygrał PiS z wynikiem 40 proc.).