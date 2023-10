Ostatni rachunek rządu Morawieckiego. Niemal wszystkie gminy wygrały bonus za frekwencję

W Polsce komentatorzy pisali, że akcja to "ostatnie pęta kiełbasy wyborczej" rzucone przed wyborami. Sprawa została dostrzeżona nawet przez ekspertów za granicą. Prof. Stanley Bill, wykładowca Programu Studiów Polskich na Uniwersytecie Cambridge pisał dzień po wyborach, że to może być bardzo kosztowna "próba wykorzystania przez PiS środków państwowych do zwiększenia liczby głosów w obszarach, w których cieszy się dużym poparciem". "Ogromna frekwencja oznacza, że ​​większość uprawnionych gmin (setki z nich) ustawi się po wypłaty. W sumie może to kosztować budżet od 1 do 2 miliardów złotych" - ocenił we wpisie opublikowanym na portalu X (Twitterze).