Pilne spotkanie w siedzibie PiS. Kaczyński miał wziąć winę na siebie

Jarosław Kaczyński oświadczył na zamkniętym spotkaniu, że to on ponosi odpowiedzialność za spodziewaną utratę władzy - dowiedziała się nieoficjalnie Interia. Z ustaleń portalu wynika, że w PiS "buzują emocje". - Frakcje stoją w gotowości, by rzucić się sobie do gardeł - stwierdził jeden z uczestników spotkania.