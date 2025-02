Papież Franciszek zrezygnuje? Ruszyła giełda nazwisk

Kardynał stwierdził jednak, że najpewniej papież pozostanie na stanowisku do konkretnej daty. Chodzi o trwające w Roku Jubileuszowym wydarzenie "Pielgrzymi nadziei", które odbywa się cyklicznie co ćwierć wieku i potrwa do 6 stycznia 2026 roku. Wydarzenie przyciąga miliony pielgrzymów do Watykanu, a papież Franciszek uważa je za swój "wielki moment".