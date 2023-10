Czas rozliczeń w PiS. "Niech Morawiecki z Brudzińskim biorą tę wygraną na klatę"

Jeden z działaczy PiS mówi tak: - Ta akcja z taśmami Banasia to była jakaś farsa. Co niby mieliśmy tym zyskać? Kto to w ogóle wymyślił? To miał być atak na KO czy na Konfę? Kto to puścił do telewizji? Z tej amatorszczyzny ktoś się powinien wytłumaczyć. Ale u nas oczywiście nikt nie będzie chciał o tym pamiętać.