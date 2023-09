Najbardziej brutalna kampania w historii. A będzie jeszcze gorzej. "Mamy i rezerwy, i emocje"

Co więcej, z analiz PiS ma wynikać (zwracaliśmy na to uwagę TUTAJ), że na ścianie wschodniej przybyło wyborców Zjednoczonej Prawicy, którzy w ostatnich latach zniechęcili się do rządzących. I trafili do koszyka "niezdecydowanych" lub - jak mówią niektórzy - wyborczej "poczekalni". Jednocześnie to ta grupa wyborców - ze ściany wschodniej - jest najbardziej zniechęcona do Platformy Obywatelskiej (i partii liberalnych w ogóle), a w związku z tym - teoretycznie najłatwiejsza do ponownego zmobilizowania przez PiS.