Uderzenie w Holland. Tak PiS "dopala" mobilizację na wschodzie Polski. Znamy badania

Wschód jest celem

Jak przyznają nasi rozmówcy współtworzący kampanię Zjednoczonej Prawicy, wszystkie jej kluczowe elementy związane z "bezpieczeństwem" - temat zapory przy granicy, niezgoda na relokację migrantów, ujawnienie tajnych planów wojskowych z czasów rządów PO-PSL, które miały rzekomo prowadzić do oddania "połowy Polski Rosjanom" i uczynienie z miast wschodniej Polski "drugiej Buczy", a także uderzenie w film "Zielona Granica" - mają doprowadzić do maksymalnej mobilizacji przeciwko Donaldowi Tuskowi. I de facto zmusić mieszkańców wschodniej Polski - bo to o nich dziś toczy się gra - by poszli do urn wyborczych i oddali głos na PiS.