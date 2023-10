"Taśma Banasia" przekreśla szanse na koalicję PiS z Konfederacją. Kaczyński bez "planu B"

PiS przestrzela z atakiem

Co myśli o tym PiS? Nasi rozmówcy twierdzą, że na koalicję z Konfederacją nie ma szans. Jedyne, na co liczą przedstawiciele obozu władzy, to to, iż uda się z grona 30-40 posłów "Konfy" (PiS szacuje, że tyle właśnie mandatów zdobędzie ta partia) przeciągnąć na swoją stronę 8-10 osób. Ale i to by prawdopodobnie nie wystarczyło, by uzyskać stabilną większość na poziomie co najmniej 231 mandatów.