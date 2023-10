Jak długo PiS może jeszcze rządzić? Ekspert: Moim zdaniem do połowy grudnia

Najbardziej realny scenariusz?

- PiS może przeciągać wybór nowego premiera najdalej do połowy grudnia, ale moim zdaniem już w drugim trybie uda się powołać radę ministrów i tu zabawa się kończy – mówi prof. Bidziński. – No, chyba że PKW ogłosi, że PiS zdobył 99 procent głosów. Ale wtedy przemówiłaby ulica i to by nie przeszło. Moim zdaniem PiS odda wkrótce władzę pokojowo.