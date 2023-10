Publiczne pranie brudów i "przegrzewanie Tuska". Działacze PiS zaniepokojeni

"Samozadowolenie, przewidywalność, przekaz dla najtwardszych"

Taki przekaz, oparty głównie na zniechęcaniu do Tuska - jak słyszymy - niepokoi część działaczy PiS i kandydatów tej partii z list wyborczych. Owszem, wszyscy z nich przyznają, że powrót Tuska do władzy to "czarny scenariusz", ale jednocześnie twierdzą, że "to nie może być wszystko". - Niektórzy z nas walczą o przetrwanie. A dla nas kampania i wyniki wyborów to dziś loteria. Nie wiemy, czy wszystko idzie w tym kierunku, w którym powinno - przyznaje jeden z rozmówców kandydujących do Sejmu.