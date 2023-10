"Więcej niż pakt o nieagresji". Tusk wyznacza strategię po Marszu Miliona Serc

Tusk i Trzaskowski ruszają w drogę

W utrzymaniu mobilizacji mają w najbliższych dniach szczególnie pomóc spotkania z Donaldem Tuskiem, Rafałem Trzaskowskim oraz Michałem Kołodziejczakiem. Według strategii sztabu lider PO ma dotrzeć do najtwardszego elektoratu Platformy, Trzaskowski jest odpowiedzialny za docieranie do osób, które poparły go w drugiej turze wyborów prezydenckich w 2020 roku, mimo zastrzeżeń do samej Platformy.