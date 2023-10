Walczą o głosy młodych. Trzecia Droga składa propozycję

W Częstochowie przekonywał, dlaczego warto zagłosować na Trzecią Drogę. Szczególną uwagę Hołownia poświęcił młodym wyborcom. - Kiedy się z nimi rozmawia, mówią, że byłyby to ich pierwsze wybory, ale nie wiedzą, czy pójdą głosować, bo politycy się nimi nie interesuj - mówił polityk. - Musimy mówić do nich ich językiem. To naprawdę może być Polska dla was - przekonywał.