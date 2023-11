Tsunami wokół najmłodszej minister rządu Morawieckiego. Ktoś ujawnił jej telefony i zaczęło się poganianie

- Co to jest? Czemu nie odbiera? Cały wieczór dzwoniłem i teraz też nie odbiera - piekli się Roman Kondrów, jeden z liderów protestów rolniczych na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Aktualnie wraz z grupą rolników prowadzi częściową blokadę polsko-ukraińskiego przejścia granicznego w Medyce. - Nie, no z ministrem Robertem Telusem przynajmniej można było być w kontakcie - zwierza się w rozmowie z WP.