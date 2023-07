Wiceminister odcina się od awantury z Januszem Kowalskim. "Nie mój styl"

- Pan Janusz Kowalski bardzo walczył o to, by zwrócić uwagę, że kiedy Michał Kołodziejczak chce się spierać z ministrem rolnictwa, to w Senacie Platforma Obywatelska próbuje okraść rolników z 6 mld zł. To była główna motywacja ministra Kowalskiego, by namówić rolników, działaczy AgroUnii do tego, by pochylili się nad tym problemem - dodaje.