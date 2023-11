Zboże z Ukrainy. Jest lista firm

Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś podał, że w okresie od marca 2022 r. do marca 2023 r. z Ukrainy wjechało do Polski ponad 4 mln ton ziarna, przy czym 3,4 mln ton zostało w naszym kraju. Import stanowił ok. 10 proc. zbiorów krajowych tych roślin.